Covid, bimbo positivo: scuola chiusa ad Avellino Oggi cancelli chiusi per sanificazione alla Madre Teresa di Calcutta

Covid e contagi, il virus avanza nelle scuole. In via precauzionale per un giorno oggi resta chiuso il plesso Madre Teresa di Calcutta del V circolo ad Avellino in via Morelli e Silvati a causa della positività di un alunno di prima elementare.

“In data 14/04/202, a scopo cautelativo, tutto il plesso di Scuola Primaria "Madre Teresa di Calcutta" rimarrà chiuso per consentire la sanificazione di tutti i locali da parte di una ditta specializzata.

Pertanto, tutte le classi del plesso, il giorno 14/04/2021 effettueranno la DDI come da orario già in essere prima del rientro in presenza. Le classi non coinvolte nella quarantena cautelativa igiorno o 15/04/2021 riprenderanno regolarmente le attivitàdidattiche in presenza, mentre la classe 1"B continuerà la DDI” - si legge nella comunicazione della scuola.

A Cervinara nel plesso di Ioffredo dopo un piccolo allievo, è risultata positiva al coronavirus anche una insegnante. Scusa causa e quarantena per gli allievi e i colleghi della docente. Due gli alunni positivi alla Primaria di Baiano, che oggi resta chiusa per una sanificazione straordinaria. Sempre oggi si procederà «in collaborazione con l’Asl al tracciamento dei contatti dei due bambini e alla predisposizione delle quarantene. Si specifica che la chiusura riguarda solo la scuola primaria, mentre infanzia e secondaria continueranno le attività in presenza», sottolinea il primo cittadino, Enrico Montanaro.

Ieri intanto altri 91contagi e la curva del tasso di positività risale.

L’Esercito intanto mette le tende a Pianodardine. Da ieri mattina, l’attività di screening che i militari svolgono per conto dell’Asl di Avelino ha una nuova sede. Da Campo Genova al piazzale antistante alla sede di Arcella del Consorzio Asi (Area sviluppo industriale).

L’accesso al drive-in, come già accadeva a Campo Genova, è consentito solo su segnalazione dell’Asl e quindi dopo aver effettuato una prenotazione. Qui possono recarsi solo coloro che non si trovano in una situazione di isolamento o quarantena fiduciaria obbligatoria e non presentano alcuna sintomatologia.