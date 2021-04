Covid, un decesso e 120 positivi . 23 contagi ad Avellino I dati Asl

Un decesso e 120 nuovi positivi al covid in Irpinia. Questi i dati dell'Asl riferiti alle ultime ore. Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati intanto 3 pazienti( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 23 pazienti in Area Covid, di cui 14(su 16 posti letto) in Medicina e 9(su 10 posti letto) in Sub Intensiva. 12 i ricoverati (su 12 posti letto) in Medicina Covod. Nella mattinata è deceduto un 68enne di Casalbore, ricoverato in Terapia Intensiva. Sul fronte dei contagi su 1.478 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 120 persone:

- 3, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 3, residenti nel comune di Atripalda;

- 1, residente nel comune di Avella;

- 23, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Baiano;

- 4, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

- 2, residenti nel comune di Cervinara;

- 4, residenti nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Contrada;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 1, residente nel comune di Forino;

- 8, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Grottolella;

- 2, residenti nel comune di Lacedonia;

- 3, residenti nel comune di Lauro;

- 5, residenti nel comune di Lioni;

- 1, residente nel comune di Manocalzati;

- 5, residenti nel comune di Mercogliano;

- 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

- 3,residenti nel comune di Montemiletto;

- 6,residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 2, residenti nel comune di Pago del Vallo di lauro;

- 1, residente nel comune di Prata PU;

- 4, residenti nel comune di Roccabascerana;

- 4, residenti nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di San Mango sul Calore;

- 2, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 1, residente nel comune di Scampitella;

- 7, residenti nel comune di Serino;

- 3, residenti nel comune di Sirignano;

- 9, residenti nel comune di Solofra;

- 2, residenti nel comune di Sperone;

- 3, residenti nel comune di Torre Le Nocelle;

- 1, residente nel comune di Tufo.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.