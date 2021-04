Irpiniambiente, approvato l'organigramma aziendale La società di raccolta e gestione dei rifiuti si dota di un importante strumento

La società Irpiniambiente S.p.A. rende noto che l'amministratore unico ha approvato, con decreto 46 del 13 Aprile 2021, lo schema di organigramma aziendale e proposto dal Direttore Generale, Prof. Armando Masucci. L’organigramma aziendale, come da prassi, ha già ottenuto l'approvazione del Controllo Analogo della Provincia di Avellino e delle sigle sindacali, senza alcun rilievo.

Con l'organigramma aziendale, Irpiniambiente si dota, per la prima volta dalla sua nascita, di un importante strumento per la riorganizzazione della struttura, in tutte le sue complesse articolazioni, anche in virtù dell'aggiornamento del piano industriale, la cui revisione è in corso di realizzazione, nell'ottica della pianificazione e del controllo aziendale , al fine di garantire alla società qualità, efficienza ed affidabilità.

“L’organigramma aziendale – riferisce il management aziendale – rappresenta un “nuovo inizio” nella gestione della società provinciale, al fine di definire meglio ed in maniera più efficiente ruoli e funzioni nella complessità strategica di Irpiniambiente, anche in virtù dei futuri assetti del comparto.

La rielaborazione del piano industriale di Irpiniambiente, non più rinviabile, non può prescindere da una definizione chiara dei settori interni all’azienda. Nel quadro definito dal nuovo organigramma che è stato unanimemente accettato sia dal Controllo Analogo sia dalle sigle sindacali, saranno successivamente definiti – conclude il management – le mansioni e le assegnazioni di specifici ruoli interni all’azienda, tenendo conto delle professionalità, delle competenze acquisite nel corso degli anni e delle funzioni ed azioni fino ad oggi svolte dalla forza lavoro nel suo complesso, che rappresenta un patrimonio imprescindibile di Irpiniambiente e della sua competitività. L'approvazione del nuovo organigramma ha trovato anche la massima collaborazione e il supporto di tutte le sigle sindacali che hanno, così, inteso manifestare il loro spirito costruttivo nelle relazioni aziendali”.