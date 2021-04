"Un laboratorio partecipato sulla Dogana, no scelte dall'alto" E' la proposta emersa dalla Commissione cultura

Un “dossier Dogana” con tutte le istanze dei portatori di interesse da consegnare a Fuksas affinchè l'archistar abbia un quadro più completo sul restauro della dogana è la proposta emersa dalla commissione cultura la prima guidata dal presidente Luca Cipriano che ha ascoltato il responsabile uniuco del procedimento ingegner D'Agostino.

Resta qualche dubbio sulle procedure seguite ma almeno chiediamo - afferma Cipriano - che si dia vita a un laboratorio partecipato “Il progetto rimane ancora molto fragile soprattutto perché si continua a parlare dell’ennesimo centro servizi rivolto ai giovani. Non possiamo lasciare carta bianca a Fuksas che non ha avuto modo di conosce il territorio, piuttosto apriamo un discorso con la città sulla scorta di quella che si definisce urbanistica partecipata".

Dal punto di vista poltico non è sfuggito che alla commissione non hanno partecipato le consigliere di maggioranza Medugno e De Vito in aperta polemica con la collega Alessandra Iannuzzi ultimamente più vicina alle posizioni dell'opposizione. “Non ci lasceremo affossare dalle beghe politiche, il futuro della Dogana è troppo importante per perdersi dietro logiche di poltrone e poltroncine”.