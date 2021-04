Otd: ancora nulla di fatto alla Provincia di Avellino Sale il malcontento per gli operai a tempo indeterminato

"Sale il malcontento per gli operai a tempo indeterminato della Provincia di Avellino, che a distanza di quasi 4 mesi ancora non si da corso all’accordo sulla riqualificazione sottoscritto con Fai-Flai-Uila, ma soprattutto non si conoscono le cause, ovvero rileggendo un verbale antecedente, prima adattato su misura e poi annullato, si intuiscono." E' quanto scrive in una nota il segretario territoriale Uila Antonio De Lillo.

"Non note sono anche le cause della mancata convocazione delle Ooss per una verifica di quanto concordato , e soprattutto verificare perché tale processo è stato affidato ad un noto Ingegnere della Comunità Montana Partenio Valle di Lauro , screditando di fatto il proprio qualificato staff tecnico.

Questo ed altro, vista anche l’inerzia per l’avvio degli otd, sono le motivazioni che spingono la organizzazioni sindacali a sollecitare un incontro urgente con la presidenza di questo ente o suo delegato."