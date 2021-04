"Non rinunciamo ai tamponi rapidi, facciamoli a San Tommaso" La proposta di Franco Russo

Da qualche giorno è stato sospeso lo screening di massa del Comune con i tamponi rapidi a Campo Genova ma il dottor Franco Russo, consigliere comunale del Pd e medico di base, lancia la sua proposta al sindaco Gianluca Festa. “Acquistare almeno altri 5.000 tamponi e riprendere immediatamente le attività al Circolo "Libertà è partecipazione" del rione San Tommaso in attesa di trovare una nuova sede. I numeri sono dalla nostra parte – commenta Russo, che per settimane ha condiviso questa esperienza con i colleghi Montanile, De Simone e Preziosi – sarebbe un vero peccato fare a meno di un servizio preziosissimo per la comunità. Se per una città di 54mila abitanti siamo riusciti a fare 12.500 tamponi rapidi vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro. Non fermiamoci proprio adesso, dobbiamo andare avanti almeno fino all’estate”.