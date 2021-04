Contrada Archi-Fontanatetta, riprendono i lavori Previsto ampliamento della careggiata e realizzazione di una rete fognaria

"Entro la prossima settimana riprenderanno i lavori della strada di collegamento Contrada Archi - Fontanatetta che prevedono oltre all’ampliamento della carreggiata, un impianto di illuminazione pubblica e la realizzazione della rete fognaria che servirà anche a ridurre il flusso dell’acqua piovana che negli anni ha provocato allagamenti in Via Francesco Tedesco".

A comunicarlo il vicesindaco Laura Nargi. Il tratto di strada oggetto dell’intervento, collegherà Contrada Archi con Via Don Giovanni Festa (ex Bonatti) all’altezza della rotatoria di Pianodardine. Questa mattina è stato notificato al Direttore dei Lavori il decreto regionale che approva lo stanziamento di 650mila euro per l’opera, la cui consegna è prevista entro la fine dell’estate.

"Ringrazio il consigliere regionale Livio Petitto che è riuscito a sbloccare una situazione amministrativa che ha causato un notevole ritardo nella ripresa dei lavori. L’intervento in Contrada Archi si muove in un progetto ampio di messa in sicurezza, riqualificazione e decoro, che questa amministrazione comunale dedica alle periferie della città".