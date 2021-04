Concorso Moscati: in 7mila per 160 posti da infermiere I dati

Sono quasi 7mila le domande di partecipazione alla prova preselettiva del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 160 infermieri professionali pervenute ai competenti uffici dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Il diario delle prove è stato pubblicato sul sito web aziendale, alla voce “Concorsi pubblici” (https://www.aornmoscati.it/elenco-concorsi), dove è possibile reperire anche gli elenchi nominativi degli ammessi.

La prova preselettiva si svolgerà in quattro giornate, dal 4 al 7 maggio 2021, e i candidati sono stati suddivisi in gruppi di 560 a sessione (tre le sessioni previste per ciascuna giornata). Tenuto conto dell’elevato numero dei partecipanti, per garantire il necessario distanziamento e tutte le misure di sicurezza imposti dall’emergenza sanitaria, la sede per la preselezione è stata individuata a Napoli, presso la Casa della Musica “Federico I” – Complesso Palapartenope, in via Corrado Barbagallo.

Le modalità di svolgimento della prova selettiva e ogni ulteriore informazione sono reperibili sul sito web aziendale, sul quale sarà attivata, a breve, anche una piattaforma attraverso la quale gli interessati potranno svolgere esercitazioni relative alle prove concorsuali.