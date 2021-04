Zona Arancione. "Ma ad Avellino le superiori non riaprono" Giacobbe: avanti con la dad da lunedì, non c'è sicrezza per lezioni in presenza

Zona arancione, ma ad Avellino si prosegue con la dad per gli oltre 8mila studenti e centinaia di prof delle scuole superiori. Le scuole, tra istituti e licei secondari di secondo grado, rimarranno sicuramente chiuse la prossima settimana, niente ritorno in presenza per i ragazzi che continueranno con la dad. La decisione e` maturata ieri mattina dopo un confronto tra il sindaco, Gianluca Festa, e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Geppino Giacobbe, e segue l’orientamento degli scorsi mesi.

In sei settimane di restrizioni l’andamento del contagio è cambiato di poco, il tasso di positività in Campania come in Irpinia continua ad attestarsi attorno al 10%, sintomo che la zona rossa non è stata interpretata al meglio dalla cittadinanza. Insomma, il sindaco Festa e la sua squadra scelgono la via della prudenza. In più occasioni proprio il primo cittadino aveva spiegato che l'arrivo nel capoluogo di studenti da tutta la provincia (5802 in tutto non residenti nel capoluogo, ndr)non garantiva adeguata sicurezza, favorendo nei fatti la circolazione del virus.

Intanto il virus, implacabile, continua a mietere vittime: al Covid Hospital del Moscati sono morte due donne, una 88enne di Montoro ricoverata dal 3 aprile e una paziente di 79 anni di Forino.

Ora per quello che concerne le superiori chiuse ad Avellino si aspetta solo l’ordinanza ma le motivazioni, in una fase in cui i contagi sono ancora troppo alti.

«Rispetto a prima – spiega l'assessore Giacobbe – e` cambiato solo che abbiamo il 90% del personale scolastico vaccinato. Ma il virus ha dimostrato di essere imprevedibile. Diversa e` la situazione per gli alunni delle seconde e terze me-die che rientrano, andando a completare il ciclo delle secondarie inferiori».

Ed è dunque attesa una nuova ordinanza che prolunghera` la didattica a distanza di un’altra settimana per licei e istituti tecnici superiori.