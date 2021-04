Casina del Principe: "Il Comune dia certezze sul futuro" L'Associazione Avionica: "Serve un confronto per rilanciare la struttura"

Oggi si è tenuta una conferenza stampa di Avionica presso il Casino del Principe. L'associazione ha presentato le attività svolte negli ultimi anni, ha lanciato una petizione e richiesto un incontro pubblico all'amministrazione sul futuro della struttura.

"Il 31 Maggio scade il progetto JUMP e con esso l'affidamento ad Avionica del Casino del Principe" - dichiara Luca Cioffi, presidente di Avionica - "e non sappiamo quali idee ha l'amministrazione sul futuro della struttura. Vogliamo aprire un dibattito in città sul tema della cultura e degli spazi sociali: in questi mesi tantissime associazioni e singoli hanno avuto un posto dove crescere, promuovere iniziative ed esprimersi. Questo è un valore non quantificabile e a perderci sarebbe tutta la città."

"In questi mesi abbiamo garantito un'aula studio aperta dalle 9 alle 23 prima della pandemia." - continua - "Abbiamo organizzato decine di eventi musicali, spettacoli teatrali, mostre e presentazioni di libri. Diverse associazioni hanno trovato una casa e si sono sviluppate realtà come Amataria o FeelFun. Abbiamo aperto un FabLab e organizzato corsi, sportelli di orientamento al lavoro e di orientamento psicologico. Il Casino del Principe è diventato un riferimento per tante e tanti e vogliamo parole chiare sul futuro. Siamo pronti ad assumerci responsabilità: immaginiamo un patto di collaborazione con l'amministrazione in cui possiamo occuparci di attivare servizi, garantire la manutenzione ordinaria, curarci di giardino e spazi comuni, fare investimenti nella struttura.

Ma vogliamo che l'amministrazione si occupi dei problemi strutturali dell'edificio (come il riscaldamento) e ci dia delle garanzie. Andare avanti con proroghe di pochi mesi non è più sostenibile, soprattutto perchè crediamo che la cultura per generare opportunità nel territorio necessita di programmazione a lungo termine. Speriamo di avere presto un confronto pubblico con l'amministrazione in tempi brevi per capire quali sono le loro idee su quella struttura."