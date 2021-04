Santa Lucia di Serino, Vistocco: "La priorità è la salute" Il sindaco: "Ho deciso di prorogare l'ordinanza di chiusura di alcune attività"

Il sindaco di Santa Lucia di Serino, Ottaviano Vistocco, ha definito la prosecuzione delle chiusure per un'ulteriore settimane in base ai dati covid sul territorio comunale. "In vista del ritorno della Regione Campania in zona arancione e tenuto conto della situazione pandemica particolarmente delicata della nostra comunità e della Valle del Sabato, ho deciso di prorogare l'ordinanza di chiusura di alcune attività incluse anche quelle che, in virtù della nuova zona assegnata alla Regione Campania, avrebbero potuto riaprire. - spiega il primo cittadino - Come ho sempre asserito, in questo momento la priorità è la salute della comunità".

Vistocco ha firmato due ordinanze, per la proroga delle chiusure delle attività fino al 25 aprile e per la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, già fissata fino al 17/04/2021 (sabato scorso, ndr) e prorogata fino al 24 aprile 2021 (sabato prossimo, ndr). "Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali", si legge nell'atto ufficiale.