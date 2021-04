Casina del Principe, già 1000 firme: "La politica si esprima" La petizione di Avionica sull'affidamento della struttura

Avionica nel corso di una conferenza stampa, ha richiesto un incontro pubblico all’amministrazione di Avellino sul futuro del Casino del Principe. Il 31 Maggio, infatti, scadrà il progetto JUMP a cui erano legate le attività dell’associazione. Le richieste dell’associazione sono:

Un incontro pubblico con l’Amministrazione per discutere con la città del futuro del Casino del Principe.

Un patto di collaborazione con il Comune di Avellino che definisca un modello di gestione duraturo, chiaro e condiviso.

Riparazione dell’impianto di riscaldamento e una manutenzione dell’impianto elettrico.

Nel corso della conferenza è stata lanciata anche una petizione che ha superato in poco più di 24 ore le mille firme.

“Siamo molto contenti dell’ondata di sostegno e di affetto che ci ha travolto in queste ore.” - dichiara Luca Cioffi, presidente di Avionica - “Risulta evidente che tantissime e tantissimi sono molto legati a quella struttura che è ormai diventato un punto di riferimento in questa città. Sappiamo che si può fare molto di più: in questi due anni abbiamo affrontato una crisi pandemica e tantissimi problemi legati alla struttura. Ma per fare di più c’è bisogno di programmazione, di tempo e di un dialogo produttivo con l’amministrazione.”

“Stamattina abbiamo mandato una mail alla giunta e a tutti i consiglieri” - continua Cioffi - “perchè crediamo che questa non sia una questione contrattualistica, ma che riguardi l’idea di cultura e degli spazi sociali che ha questa città. Per questo invitiamo tutti al confronto, a discutere, a prendere posizione. Facciamo sì che questa diventi un’opportunità per tutta la comunità e non l’ennesima storia appassionante che muore in questa città.”