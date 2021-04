Covid: 3027 positivi e 359 morti. Il virus avanza in Irpinia Intanto Andretta torna covid free

Sono 3.027 gli attuali positivi al covid in Irpinia. Ieri altri 22 contagi su 519 tamponi esaminati. Conti alla mano sono 16652 i casi accertati dalla scorsa estate. Di questi 12544 sono guariti.

Ecco il ritmo, dell’andamento del contagio da coronavirus in provincia di Avellino. Scorrendo le statistiche spunta il numero delle vittime del virus. Un tributo altissimo quello in vite umane pagato dalla provincia irpina in questi lunghi mesi di pandemia.

Sono 257 decessi che si contano dalla scorsa estate e che arrivano a quota 359 dal mese di marzo del 2020. Ieri, gli ultimi due al Moscati, dove sono mancati un 77enne di Solofra e un 61enne di Roccabascerana. La comunicazione dall’ospedale di Avellino è arrivata in serata.

Intanto a Serino continua lo screening spinto sulla popolazione. Il comune guidato da Vito Pelosi resta quello attualmente maggiormente colpito dal covid, con cluster attività tra numerose famiglie.

Impennata di casi a Monteverde, Villamaina, Greci.

Si tira un sospiro di sollievo, invece, ad Andretta. Il comune dell’Alta Irpinia si è liberato dal Coronavirus. Lo annuncia il sindaco Michele Miele. «Un’ottima notizia: anche l’ultimo caso positivo si è negativizzato», dice il primo cittadino .