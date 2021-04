Sanità in lutto in Irpinia, addio Roberto Ziccardi Il decesso. Il cordoglio in provincia di Avellino

E’ scomparso questa mattina Roberto Ziccardi, medico e dirigente delle Asl, politico del Pci e sindacalista.

Medico colto, fine, lungimirante con la passione per la politica Domenico Roberto Ziccardi è morto questa mattina, a Montemiletto (dove è stato consigliere comunale nel 1994), all’età di 80 anni. Ziccardi ha guidato l’Asl Avellino 2 dal 2001 al 2006 con grande acume.

Ziccardi è stato medico, sindacalista, iscritto al Partito Comunista prima, nelle formazioni di sinistra poi. Medico igienista, si è occupato di qualità, organizzazione sanitaria, cultura e formazione manageriale nei sistemi sanitari e ha diretto numerose strutture ospedaliere complesse. È stato Direttore Sanitario di diverse Aziende Sanitarie e Ospedaliere, consigliere regionale della Campania, membro del Direttivo Nazionale della SIQUAS-VRQ e della rivista QA. Ha insegnato presso scuole di specializzazione e master dei policlinici della Federico II e della Seconda Università di Napoli. Ha diretto il settore qualità dell’Arsan e di strutture private. Componente del direttivo dell’Anaao a cui nel 2017 dedicò il libro “Storia e valore di un sindacato”.

I funerali si terranno domani mattina alle 10.30 nella chiesa di Sant’Anna.

"La scomparsa di Roberto Ziccardi rappresenta una grave perdita per la sanità irpina. Uomo di grandi competenze professionali e di indiscusse qualità umane, ha ricoperto ruoli di vertice sia in ambito politico che sanitario, offrendo un contributo notevole alla crescita dei servizi a tutela della salute dei cittadini. Credeva fermamente nel valore della sanità pubblica, per la quale ha speso impegno ed energie con sincera passione. La sua figura di intellettuale acuto e lungimirante e le importanti battaglie che ha portato avanti costituiscono esempi da seguire per le giovani generazioni che si affacciano alla professione medica e che desiderano, in particolare, dedicarsi all’organizzazione e alla gestione della sanità". Questo il ricordo del manager dell'ospedale Moscati di Avellino, Renato Pizzuti.

Le Acli di Avellino si uniscono al dolore e al cordoglio dei familiari e di coloro che hanno condiviso l’impegno del Dott. Roberto Ziccardi venuto a mancare in queste ore. Così Alfredo Cucciniello, presidente provinciale Acli. “Lo abbiamo conosciuto ed apprezzato per il rigore culturale e la coerenza con i valori della militanza che hanno caratterizzato il suo storico impegno politico nella sinistra provinciale e regionale e nei ruoli istituzionali, nel Consiglio regionale della Campania e da Direttore Generale dell’ASL AV 2; persona onesta ed intellettuale raffinato, strenuo difensore del nostro territorio e dei diritti dei suoi cittadini più fragili, stimato e rispettato anche da coloro che militavano in forze politiche diverse. Da oggi l’Irpinia è ancora più povera; ci mancherai Roberto, caro Compagno di strada. Ti sia lieve la terra”.