Tamponi e vaccini: nessuno pensa agli addetti ai rifiuti E sullo scempio e disservizi nelle aree interne qualcosa si comincia a muovere

Gli addetti alla raccolta rifiuti in Irpinia, una delle categorie maggiormente trascurate dall'emergenza Covid, tra le più delicate sotto l'aspetto igienico sanitario non avrebbero ricevuto finora la giusta attenzione in termini di prevenzione. Gli operatori lamentano la mancanza di tamponi e vaccini. Eppure sono proprio loro ad effettuare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici e ospedalieri. Parliamo di chi effettua la raccolta porta a porta, chi ancora effettua attività si spazzamento e chi viaggia sui compattatori.

Sin dalla fase critica dell'emergenza non si sono mai fermati, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica altrui ma a loro nessuno sembra aver pensato finora.

E sullo scempio rifiuti e disservizi nelle aree interne qualcosa si comincia a muovere. Ad Ariano per il miglioramento degli standard qualitativi, compreso l’incremento della raccolta differenziata al via un questionario telefonico da parte di Irpiniambiente. E’ la prima iniziativa del genere in provincia di Avellino.

Un sondaggio quello di Irpiniambiente in sinergia con il Comune di Ariano, che servirà a definire, area per area, quali sono allo stato le problematiche inerenti i rifiuti, la raccolta differenziata, il grado di soddisfazione del servizio e gli elementi che con maggior frequenza caratterizzano il rapporto tra utenti e servizio goduto. I cittadini di Ariano Irpino, saranno raggiunti sul numero di telefonia fissa. Per chi dispone di display di identificazione, la telefonata arriverà dal numero: 0825.1806439. I dati raccolti non riguarderanno in nessun caso quelli sensibili, ma soltanto la geolocalizzazione generica dell’utente, in modo da poter stabilire, secondo le caratteristiche del territorio e l’attuale stato del servizio di raccolta, i correttivi da intraprendere per la redazione del nuovo piano di raccolta in città.

Oltre alle già note problematiche, il Comune intende così ottenere un quadro di riferimento puntuale, con il quale poter calibrare in maniera più adeguata il servizio di raccolta dei rifiuti e raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

Nelle prime settimane di maggio, saranno resi pubblici i risultati della ricerca e avviata la fase di analisi e di sintesi che dovrà poi approdare al confezionamento del nuovo piano di raccolta con i nuovi criteri ed un adeguato sistema da condividere con Irpiniambiente. Si tratta di un primo passo, importante, e sostanzialmente innovativo per la seconda realtà comunale più importante della Provincia di Avellino.