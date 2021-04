Biogem: 12 mesi di proficuo lavoro nella lotta al Covid-19 Presentazione dei risultati della ricerca sui test diagnostici, finanziata dalla Regione Campania

Dodici mesi di proficuo lavoro nella lotta al Covid-19. Domani ad Ariano Irpino alle 10.30 la conferenza stampa di Biogem. Un consuntivo delle attività svolte dall'istituto di ricerca italiano guidato dall'ex ministro Ortensio Zecchino.

Risale esattamente ad un anno fa, l’avvio del processamento dei tamponi molecolari, in un momento di drammatica emergenza sanitaria in cui solo 16 laboratori pubblici fra aziende ospedaliere, aziende universitarie ospedaliere e organismi di ricerca erano autorizzati in Campania a svolgere l’analisi dei campioni.

La sinergia con la Asl di Avellino ha consentito di effettuare un monitoraggio sanitario estremamente impegnativo ma di grande efficacia sul territorio.

Nell’occasione Biogem presenterà i risultati della sua ricerca sui test diagnostici, finanziata dalla Regione Campania nello scorso mese di aprile, che ha consentito di arrivare alla produzione del Kit Elisa Quantigem per il dosaggio quantitativo di anticorpi contro il Sars Covid-19.

Alla conferenza stampa di domani interverranno Maria Morgante, direttore generale della Asl di Avellino, Ortensio Zecchino, presidente di Biogem, Gianni Capasso, direttore scientifico di Biogem e Michele Caraglia, direttore del laboratorio Coronet di Biogem.