Avvocatessa uccisa dal covid. Oggi l'ultimo saluto a Cristina A Santa Lucia di Serino l'ultimo saluto alla 43enne

Quattro morti e 74 nuovi contagi. Il Covid avanza in Irpinia. E oggi a Serino si terranno i funerali di Cristina Mariconda, la 43enne avvocatessa stroncata dal virus dopo una lotta cominciata il 31 marzo. Intanto dallo scorso 15 settembre si contano 265 vittime irpine a causa del Coronavirus, mentre se ne registrano 367 dalmese dimarzo del 2020. Questa mattina lutto a Santa Lucia e silenzio per l’ultimo saluto a Cristina Mariconda. Le esequie si terranno alle 10 nella Chiesa Madre di Santa Lucia di Serino, paese d’origine dell’avvocatessa. Saranno celebrate dal parroco don Luca Monti che è addolorato per la dipartita della 43enne. Così come la comunità e il sindaco Ottaviano Vistocco annota su facebook:: «Questo virus diabolico ha cagionato un immenso dolore all’intera comunità di Santa Lucia di Serino per la perdita della cara Cristina. Una donna ricca di valori e principi sani, sempre determinata ad affermare e a difendere la giustizia con lealtà e sincerità. Una donna molto legata alla propria famiglia e alla nostra comunità, seguiva sempre con particolare attenzione le vicende del nostro paese. In questo drammatico momento - aggiunge - l’amministrazione comunale a nome dell’intera comunità esprime la propria vicinanza all’amato marito, alla cara madre, alle adorate sorelle ed a tutti i parenti colpiti da questo grave lutto». Da qualche anno Cristina era stata adottata dalla vicina Serino dove viveva con suo marito.Il sindaco Vito Pelosi affranto annota su facebook. «Ancora un altro lutto, nella nostra comunità, per la perdita della cara concittadina Cristina Mariconda - dice - Non ci sono parole per descrivere il dolore dinanzi alla crudeltà di questo virus, così aggressivo da non badare in alcun modo all’età. La ricorderemo per i valori umani e per la grande dedizione e professionalità con cui portava avanti la sua attività di avvocato. L’amministrazione comunale tutta si unisce al cordoglio della famiglia Mariconda e della famiglia Vistocco, già duramente colpita in questo terribile momento». Anche dai paesi della zona arriva la vicinanza per la scomparsa della 43enne professionista, stimata e conosciuta nell’intera valle del Sabato. Il mondo delle toghe è sconvolto. Gli avvocati del Movimento Forense Avellino «piangono l’improvvisa scomparsa della collega Cristina Mariconda e partecipano commossi al dolore della sua famiglia».