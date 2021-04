Arde all'Incoronata la lampada alimentata dall'olio di Ariano A Foggia il sindaco Franza con il gonfalone della città insieme a Ninfadoro e Melito

Arde nel Santuario dell'Incoronata a Foggia, la lampada votiva alimentata dall'olio donato dal Comune di Ariano Irpino. L'accensione è avvenuta nel corso di una solenne celebrazione presieduta dal superiore della provincia religiosa "Madre Misericordia" don Aurelio Fusi, insieme al rettore don Ugo Rega. Una liturgia toccante e partecipata, nel rispetto delle misure anti contagio.

Ad offrire l'olio è stato il produttore arianese Alfio Lo Conte, mentre a donare la bottiglia artigianale, il commerciante Michele Dotolo. A Foggia per questo straordinario evento, presente il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, accompagnato dall'assessore Antonio Ninfadoro, dal consigliere comunale Andrea Melito, il comandante della polizia municipale Gerardo Schiavo e l'assistente capo Maurizio De Lillo con il gonfalone della città. Macchina organizzativa curata nei minimi dettagli dal capo di gabinetto Claudia Mainiero. A rappresentare il comune di Foggia, delegato dal sindaco, l'assessore Lelio Pagliara. Da Panni è giunto Antonio Mauriello da sempre particolarmente legato a questo evento millenario.

Il Vescovo Sergio Melillo ha fatto pervenire un suo messaggio: "Anche il cuore del Vescovo ha tante grazie da chiedere alla Madonna e vi chiedo di unirvi a me in questa preghiera per la nostra città di Ariano e la diocesi. Penso soprattutto alla grazia di famiglie belle e sante e a quella di sante vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Ma porto oggi nel cuore i nostri sacerdoti, i tanti giovani senza lavoro e senza orientamento, gli ammalati provati dal Covid-19, gli anziani soli, le ferite nascoste dei cuori, le difficoltà di chi fa fatica per il pane quotidiano."

Quest'anno è stato celebrato il 1020° anniversario dell’apparizione dell’Incoronata a Foggia, avvenuta nell’anno 1001 all’allora Conte di Ariano Irpino, il quale durante una battuta di caccia, vide limpidissima l'immagine della vergine nera insieme al pastore Nicola Stazzacappa. Fu allora che il nobile conte arianese, per rendere omaggio alla madonna, fece costruire una piccola cappellina divenuta poi il grande Santuario dell'Incoronata, meta ogni giorno, di tanti pellegrini, anche quest'anno nonostante l'emergenza Covid.

"Ringrazio l'amministrazione comunale di Ariano Irpino per averci onorato della propria presenza, con il gonfalone della città ed il sindaco in prima persona. La speranza è di poter consolidare questo importante legame nel tempo, essendo proprio Ariano protagonista in questa straordinaria pagina di fede e tradizione millenaria legata alla Vergine Incoronata."