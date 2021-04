30 anni fa ci lasciava il Vescovo Pasquale Venezia Celebrazione questa sera ad Ariano Irpino nella Basilica Cattedrale per tenere vivo il ricordo

Ricorre oggi il 30° anniversario della morte del compianto Vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Monsignor Pasquale Venezia, figura simbolo della chiesa per la sua grande abnegazione e zelo non solo in Irpinia. Per tenere vivo il ricordo, alle 18.00 nella Basilica Cattedrale questa sera ci sarà una celebrazione in suo onore presieduta dal Vescovo Sergio Melillo.

Consacrato vescovo il 15 aprile 1951, fu pastore lungimirante, testimone operoso del Vangelo. Legato fraternamente, dagli anni giovanili all’Almo Collegio Capranica, al Beato Luigi Novarese, fondatore dei «Silenziosi Operai della Croce», collaborò nell’opera pastorale verso i sofferenti ed eresse l’Associazione nel Santuario di Valleluogo ad Ariano Irpino.

Le parole del Vescovo Sergio Melillo: "Carissimi sacerdoti è doveroso fare memoria di monsignor Venezia che si spese con carità operosa nel ministero, con le energie della giovinezza: «ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la Parola di Dio» (Lettera agli Ebrei 13, 7).

Vescovo nell'immediato secondo dopoguerra, negli anni della ricostruzione, di lotte ideologiche, di trasformazioni sociali, si adoperò molto nel difficile terremoto del 1962, sapendo che «Il Cristo appartiene a coloro che sentono umilmente, non a coloro che si innalzano al di sopra del gregge» (H. De Lubac).

«Vergine Santa continua, al momento della mia morte a tenermi per la mano e presentarmi a Dio Padre, datore di ogni dono, al suo Figliuolo, sommo sacerdote, allo Spirito Santo, che mi ha fatto cristiano, sacerdote e vescovo…»: questo il suo testamento spirituale! Parole sgorgate dal suo cuore sacerdotale, parole di un vescovo “sociale”, partecipe del Concilio Vaticano II, tutto proteso a dar futuro alla nostra Chiesa."

Ed in contemporanea a questo evento arriva un annuncio gioioso: Le spoglie mortali di Monsignor Andrea d’Agostino, vescovo di Ariano (1891 -1913), saranno accolte in diocesi e riposeranno nella chiesa di Sant’Anna, delle Suore dello Spirito Santo, (chiesa diocesana dell’Adorazione Eucaristica, come volle monsignor Venezia).

"Il vescovo D’Agostino, della «Congregazione dei preti della Missione» di san Vincenzo de’ Paoli, si prodigò paternamente per la «Pia casa di Istruzione e Lavoro» delle Suore dello Spirito Santo, fondate dalla Serva di Dio Madre Giuseppina Arcucci, per la quale si è avviato l’iter del processo di beatificazione.

Sono grato ai discendenti della famiglia D’Agostino per aver autorizzato la traslazione del corpo del venerato vescovo ad Ariano. E sulla testimonianza umile e fedele dei nostri amati pastori, tra le difficoltà che vive la nostra gente per la pandemia, continuiamo ad annunciare la bellezza del Vangelo con la Carità, forza che ci sorregge nel cammino, vivendo la Comunione con Dio e con i fratelli.

Restiamo fraternamente uniti pregando per le comunità parrocchiali, le famiglie, i giovani, le vocazioni sacerdotali e religiose nella nostra Chiesa."