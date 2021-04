Covid, reparti quasi saturi al Frangipane 4 i pazienti in Terapia Intensiva

Tornano a riempirsi i reparti Covid all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Risultano ricoverati 4 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 25 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Altri 12 (su 12 posti letto) in Medicina COVID. Complessivamente dunque sono 41 i posti letto occupati da pazienti positivi sui 45 totali messi a disposizione dal presidio ospedaliero del Tricolle.