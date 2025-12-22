Avellino, Premio Amelio 2025: va all'avvocato cassazionista più giovane A riceverlo dalla figlia di Luigi Amelio, l'avvocato Stefano Vozella

di Paola Iandolo

“Dietro ogni principio di diritto espresso dalla Suprema Corte c’è il contributo di un avvocato”. A sostenerlo l'avvocato Stefano Vozella che stamane ha ricevuto il riconoscimento che l’ Ordine degli Avvocati ogni anno attribuisce al più giovane iscritto nell’Albo dei Cassazionisti, in memoria del compianto avvocato Luigi Amelio. A consegnare il premio 2025 all'avvocato Vozella, Valentina Amelio, consigliera dell’ Ordine e figlia del compianto avvocato e dal presidente dell’ Ordine degli Avvocati Fabio Benigni.

Presente alla cerimonia svoltasi nella sede del Consiglio anche il presidente della Camera Penale Gaetano Aufiero, “maestro” dell’avvocato Vozella. Ed e’ lo stesso professionista a ricordarlo, a margine della premiazione: “Dal 2009 mi onoro di collaborare nello studio dell’avvocato Gaetano Aufiero, sono cresciuto all’interno dello studio ed è lì che mi sono esercitato molto nell’affrontare questioni di legittimità, rispetto alle quali un avvocato svolge un ruolo importante perché dietro ogni principio di diritto che viene espresso dalla Suprema Corte c’è il contributo di un avvocato, questo sottolinea l’importanza del ruolo dell’Avvocatura nella produzione del diritto e nell’ aumento della qualita’ delle decisioni “.