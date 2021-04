Ariano, scempio davanti al cimitero: individuato l'autore Sanzionato ed obbligato a ripristinare lo stato dei luoghi. Pugno duro della polizia ambientale

Si sono visti costretti a scrutare tra i rifiuti gli operai della De Vizia insieme agli uomini della polizia municipale al fine di individuare qualche traccia utile alle indagini, dell'ennesimo scempio compiuto nel piazzale del cimitero ad Ariano Irpino.

Bidoni vuoti nell'isola ecologica e all'esterno accanto alla porta d'ingresso alcuni sacchi pieni di residui di ristorazione sotto una lamiera ondulata.

E' bastato poco per ritrovare alcuni indizi importanti per risalire all'autore di tale azione. Alla fine il responsabile dell'abbandono selvaggio di rifiuti è stato identificato, sanzionato e obbligato a ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi, fino a riportarli nelle condizioni in cui si trovava in precedenza.

L'attività di controllo fanno sapere i sovrintendenti Luigi Pietrolà e Giovanni Spinelli continuerà senza sosta: "Non concederemo sconti a nessuno. Adotteremo le maniere forti fino a punire i responsabili di questi crimini ambientali, con tutti i mezzi a nostra disposizione. Ci auguriamo che possa esserci una maggiore collaborazione da parte dei cittadini, nel denunciare e segnalare situazioni del genere. Noi non ci fermeremo."