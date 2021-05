Prestigioso riconoscimento per il primario Gennaro Bellizzi Entra a far parte del consiglio regionale campano dell’associazione medici cardiologi ospedalieri

Con un ampio consenso elettorale, il direttore del reparto di cardiologia e terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino Gennaro Bellizzi, è stato prescelto come componente del consiglio regionale campano dell’associazione dei medici cardiologi ospedalieri, la più antica associazione scientifica cardiologica italiana.

Per il professionista avellinese si tratta di un ritorno, dopo che già fra il 2010 e il 2014 aveva occupato tale ruolo prestigioso, risultando, nel 2012 anche Vice Presidente Regionale.

L’importante consenso ottenuto da parte dei colleghi cardiologi campani, testimonia il riconoscimento da parte della comunità scientifica campana per l’azione di Bellizzi, che da quasi venti anni, col suo gruppo, ha saputo operare iniziative particolarmente efficaci sul territorio del Tricolle, dalla rete per la sindrome coronarica acuta alla realizzazione di un centro di elettrostimolazione con elevati volumi di impianto, per passare alle attività di divulgazione scientifica, che dal 2007 vedono prestigiosi esperti nazionali e internazionali, giungere ad Ariano Irpino per il Convegno "Nel cuore…del Tricolle."