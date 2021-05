Famiglia, Ugl: "Servono misure concrete. Il Governo agisca" Così Vassiliadis in occasione della giornata internazionale proclamata dall'Onu

"La famiglia è il pilastro della società, la prima scuola formativa per le future generazioni, il punto di riferimento costante per tanti giovani che, in questo momento di emergenza socio-economica e sanitaria, sono più fragili e privi di certezze. Il Governo dovrebbe offrire, più che parole, concrete misure di sostegno per le famiglie italiane, troppe delle quali sono in forte difficoltà. E' un'urgenza a cui bisogna rispondere". Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino in Occasione della giornata internazionale della famiglia, proclamata dall'Onu.