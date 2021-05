Superiori ancora in Dad: "Ci rivolgeremo a Draghi" Il Codacons, dopo la denuncia in Procura, insiste contro Festa

In calo il contagio in Irpinia ma resistono ancora focolai nel Mandamento-Baianese e nel Vallo Lauro. Oggi 11 casi ad Avella e 6 a Quindici.

50 i positivi in totale nelle ultime 24 ore su 1000 tamponi analizzati. Ma le vaccinazioni procedono con alti e bassi. Ieri quota 3500 dosi dopo le punte di oltre 4000 degli ultimi tre giorni, si torna dunque a rallentare e anche oggi al campo Coni non sono mancati ritardi e tensioni per una campagna che proprio non decolla.

Festa, intanto, noncurante dei richiami del Prefetto e della denuncia del Codacons per interruzione di pubblico servizio e abuso d'ufficio proroga per un altra settimana la dad alle scuole superiori.

Ma l'associazione dei consumatori prosegue sulla sua strada e minaccia di rivolgersi a draghi. a strigliare il primo cittadino anche un neonato comitato di genitori. “Quest'anno sono stati fatti solo 21 giorni in presenza: è una vergogna, caso unico in Europa”.