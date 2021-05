Pochi parcheggi e traffico: caos mercato a Campo Genova Mattinata difficile nell'area dello stadio tra ingorghi e super lavoro dei vigili urbani

E' stato stamattina il vero "battesimo di fuoco" per il mercato bisettimanale, non tanto martedì scorso. Il sabato, notoriamente, ci sono più stand al punto che sono stati recuperati altri spazi per gli ambulanti, sottratti però ai parcheggi.

Ed è proprio questa la principale criticità evidenziata da avventori e operatori commerciali nel secondo giorno della fiera, ritornata dopo quasi un anno e mezzo: la carenza di posti auto.

Automobilisti costretti a girare a lungo per accaparrarsi uno spazio dove parcheggiare. Per non parlare del caos che si è generato lungo via Annarumma. Come prevedibile.

Un'unica strada che non ha valvole di sfogo a differenza di quanto avveniva per il piazzale degli Irpini. La nuova location di Campo Genova, tanto discussa, poco si presta a gestire il flusso di auto che si è riversato nella zona dello stadio Partenio.

Super lavoro per la Polizia Municipale. In tanti hanno chiesto che l'amministrazione comunale istituisca delle navette per raggiungere più comodamente la zona.