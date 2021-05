Due casi positivi, la Cocchia chiude per due giorni Per consentire la sanificazione

E' sempre allerta nelle scuole del capoluogo. La dirigente scolastica Silvia Gaetana Mauriello comunica che domani 17 maggio e martedì 18 le attività didattiche nella sede della Scuola Secondaria di Primo Grado " E. Cocchia" sede centrale si svolgeranno in DAD per consentire la sanificazione dei locali a causa di due casi di positività al Covid-19. Intanto contagi in calo e vaccinazioni che riprendono quota nelle ultime 24 ore e si registra anche una tregua sui decessi.