Inquinamento e degrado Fenestrelle: arriva Borrelli L'appuntamento è per mercoledì alle 11 con il consigliere reigonale

Parco del Fenestrelle, il giorno 19 maggio 2021, ore 11:00 il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, presidente della commissione agricoltura della Regione Campania, sara` presente ad Avellino per una passeggiata lungo il “Parco” con il coordinatore cittadino di Europa Verde arch. Paolo Vegliante, il coordinatore provinciale ing. Luigi Tuccia e l’avv. Fiorella Zabatta dell’esecutivo nazionale.

"Successivamente alle ore 11:00 nei pressi dell’anfiteatro di Parco Manganelli (Parco Santo Spirito) ci sara` un incontro con la stampa per un confronto: sul futuro del Parco del Fenestrelle; sulle attivita` relative alla centralina contro lo smog istallata da “Europa Verde Irpinia” a via Macchia a seguito dell’avvenuta adesione alla rete AURA, tale centralina contribuira` a monitorare e a far conoscere cosa finisce nei nostri polmoni nell’area del Fenestrelle e quale differenza di concentrazioni di PM tra l’area del Fenestrelle ed il centro citta` ed il resto della valle del Sabato; “vision” sulla Provincia e sulla citta` di Avellino; presentazione organigramma Europa Verde Irpinia; iniziative future".