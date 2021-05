Formazione, intesa Cirpu-Istituto Diplomatico Internazionale Biancardi: "Si apre la strada a interessanti progetti formativi"

Il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, ha presenziato questa mattina a Palazzo Caracciolo alla firma dell’accordo per la realizzazione coordinata di interventi e servizi di interesse comune tra il Cirpu (Consorzio per l’Innovazione e lo Sviluppo Locale, la Promozione della Cultura, della Ricerca e gli Studi Universitari) e l’ Organizzazione non Governativa “Istituto Diplomatico Internazionale”.

Erano presenti il presidente del Cirpu, Saverio Tortoriello, il vicepresidente Giuseppe Covino, i rappresentanti dell’Istituto Diplomatico Nazionale, tra cui il presidente Paolo Giordani, Sergio Velluti e l’onorevole Pier Ernesto Irmici.

“Progettare e realizzare eventi istituzionali di forte richiamo mediatico e di grande impatto strategico per il territorio provinciale su temi di utilità sociale; collaborare alla costruzione di un portafoglio di offerta formativa, rivolto alle amministrazioni locali associate alla rete consortile oltre che a privati cittadini del territorio di riferimento; cooperare nello sviluppo di processi di interazione e raccordo per l’efficace gestione della fase esecutiva del Recovery Plan (PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)”, sono tra i principali obiettivi dell’accordo siglato a Palazzo Caracciolo.

“Questo patto – sottolinea il presidente della Provincia, Domenico Biancardi – apre le porte a nuovi percorsi formativi orientati alle relazioni internazionali. Da parte dei vertici dell’Istituto Diplomatico Internazionale c’è la volontà di supportare una formazione di qualità in tal senso. Saremo lieti di accompagnare anche questo percorso”.