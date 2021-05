Mancano le card vaccinali, protesta all'Anagrafe Anziani in fila ma il Comune non era pronto

E' stata una mattinata di disagi e passione all'Ufficio Anagrafe del capoluogo dove tante persone si erano recate per ritirare le card vaccinali dell'Asl ma il Comune non era ancora pronto per la distribuzione. Gran parte degli anziani avellinesi che hanno ricevuto le due dosi erano stati invitati dall'Asl con un sms a ritirarle presso Palazzo di Città ma qui hanno dovuto fare i conti con l'amara sorpresa. “Ci sono arrivate solo venerdi sera dall'Asl - si difende l'assessore Giuseppe Giacobbe - non c'è stato il tempo materiale per organizzare il personale. Se ne riparlerà nei prossimi giorni tra la rabbia dei cittadini dopo una mattinata spesa ad aspettare invano la card.