Covid Irpinia, calano i contagi ma il virus uccide ancora Un 77enne di Pietradefusi muore al Frangipane

La domenica di fine maggio fa segnare un netto calo dei contagi in provincia di Avellino, ma l'unica vittima odierna del covid si registra proprio in Irpinia, si tratta di un 77enne di Pietradefusi, presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino dove allo stato risultano ricoverati solo 9 pzienti in area Covid e nessuno in terapia intensiva.

L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 631 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 30 persone:

- 1, residente nel comune di Ariano Irpino

- 1, residente nel comune di Avella;

- 2, residenti nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Capriglia Irpina;

- 3, residenti nel comune di Cervinara;

- 1, residente nel comune di Grottaminarda;

- 6, residenti nel comune di Mercogliano;

- 6, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 4, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 2, residenti nel comune di Parolise;

- 1, residente nel comune di Roccabascerana;

- 1, residente nel comune di Serino.