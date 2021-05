Superiori ad Avellino, si chiude in dad. Si torna in classe il 15 settembre La nuova ordinanza del sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Si torna tra i banchi a settembre

Si chiude in dad l'anno scolastico degli studenti delle scuole superiori ad Avellino, che restano chiuse per un’altra settimana. E' la decisione del Sindaco Gianluca Festa che ha firmato l'ordinanza n. 1138 del 29 maggio 2021. Per evitare contagi di Covid-19, il Primo Cittadino ha prolungato, ancora una volta, la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli istituti secondari di secondo grado pubblici e paritari fino al 5 giugno 2021.

Un anno scolastico, per gli studenti di licei e istituti superiori, andato avanti all'insegna delle polemiche, con genitori divisi tra pro e no dad. Dunque per il capoluogo niente lezioni in presenza fino al prossimo 5 giugno: considerata la data ufficiale di chiusura delle attività didattiche – il 12 giugno – a questo punto possiamo tranquillamente dire che l’anno scolastico 2020/2021 va in archivio per gli oltre 8mila studenti degli istituti di secondo grado del capoluogo con appena 21 giorni in presenza nel periodo 24 settembre-16 ottobre dell’anno scorso.

Si tratta di un record europeo. Il Codacons era inserto e il caso è arrivato anche in Parlamento con interrogazione presentata dalla deputata Pallini.