Irpinia. Vaccini ai maturandi, già 1893 iscritti: domani prime somministrazioni Si parte con le inoculazioni in provincia di Avellino

Sono 1893 i maturandi irpini che ad oggi hanno aderito alla piattaforma di registrazione per sottoporsi al vaccino. La Campagna vaccinale campana ha reso possibili le iscrizioni agli studenti di licei e istituti superiori per un esame di Stato in sicurezza. In Irpinia dunque sfiorate le 1900 prenotazioni sulle 16mila su base regionale e domani si parte con i vaccini. Convocati i primi studenti. Nello specifico agli studenti di 17 anni sarà somministrato Pfizer, mentre per i 18enni, 19enni e ventenni che hanno aderito alla campagna dei maturandi sarà somministrato “Johnson & Johnson”.

La piattaforma resta aperta. Per aderire si dovrà seguire la procedura, specificando l’istituto scolastico di appartenenza (link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino).

Le vaccinazioni volontarie, previa convocazione da parte dell’Asl di residenza, partiranno dunque anche in Irpinia da domani, 1° giugno, fino a esaurimento della platea iscritta.

Le somministrazioni ci saranno anche il 2, giorno della Festa della Repubblica Italiana (le scuole saranno chiuse) e il 3, ma con possibilità di continuare anche venerdì 4 giugno ed eventualmente nei giorni successivi per smaltire l’alto numero di prenotazioni raccolte.