"Recovery plan grande occasione. Follia chiudere Solofra" Festa: "Con i fondi potremmo realizzare una cittadella giudiziaria"

Di rientro dal consiglio provinciale sul recovery plan il sindaco Festa non ha voluto mancare alla consueta diretta social del lunedì. Ed è partito proprio dal piano economico post pandemia.

“Questa mole di finanziamenti è veramente importante e dobbiamo essere in grado di sfruttarli senza campanilismi. Noi sindaci non possiamo avere colori. Il comune di Avellino potrebbe realizzare una cittadella giudiziaria nell'ex Moscati e potremmo riorganizzare la mobilità cittadina”.

Poi la discussione si è spostata sui problemi della città, alloggi di via Tedesco e piscina. “Per quanto riguarda le case di via Francesco Tedesco, siamo impegnati ogni giorno per il montaggio degli ascensori e auspico che, in tempi rapidi, potremo consegnare questi alloggi agli aventi diritto. Per la piscina andremo a riproporre il bando. Gli uffici stanno trovando la formula più corretta".

Chiusura sulle scuole e il pronto soccorso di Solofra. "La scelta di tenere chiusa la scuola, ognuno può avere la sua legittima opinione ma io sono convinto di avere ragione. Indispensabile tenere aperto il pronto soccorso di Solofra, anche per il capoluogo irpino. Ritengo una follia chiudere un pronto soccorso. Scoprire quell’area non è opportuno. Questa scelta deve essere assolutamente rivista".