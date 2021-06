"Semina", sportello di ascolto gratuito: ecco il calendario Comune per Comune Nei 25 Comuni Altirpini le aziende zootecniche avranno la possibilità di parlare di sé

“Hai un’Azienda Zootecnica? Parlaci di te”. Si presenta così, alla sua utenza, “Semina – Competere ed innovare in terre d'Alta Irpinia”. Nei 25 comuni coinvolti nell’iniziativa finanziata con il contributo FEASR del Piano di Sviluppo Regionale della Campania 2004/2020, sarà attivo uno sportello di ascolto gratuito dedicato alle aziende del territorio interessate a raccontare la propria storia aziendale, le criticità che si trovano ad affrontare e i propri bisogni. Per fissare un incontro si può telefonare al: +39 3492529279.

Di seguito il calendario di “Semina”, Comune per Comune.

3 giugno 2021: Sant'Angelo dei Lombardi (8,30 – 10,30), Torella dei Lombardi (11 – 13);

4 giugno 2021: Guardia dei Lombardi (8,30 – 10,30), Morra de Sanctis (11 – 13);

7 giugno 2021: Lioni (8,30 – 10,30), Nusco (11 – 13);

8 giugno 2021: Conza della Campania (8,30 – 10,30), Cairano (11 – 13);

9 giugno 2021: Teora (8,30 – 10,30), Caposele (11 – 13);

10 giugno 2021: Villamaina (8,30 – 10,30), Rocca San Felice (11 -13);

11 giugno 2021: Castelfranci (8,30 – 10,30), Cassano Irpino (11 – 13);

14 giugno 2021: Sant'Andrea di Conza (9 – 11);

15 giugno 2021: Montella (8,30 – 10,30), Bagnoli Irpino (11 – 13);

16 giugno 2021: Calabritto (8,30 – 10,30), Senerchia (11 – 13);

17 giugno 2021: Andretta (8,30 – 10,30), Calitri (11 – 13);

18 giugno 2021: Bisaccia (8,30 – 10,30), Lacedonia (11 – 13);

21 giugno 2021: Aquilonia (8,30 – 10,30), Monteverde (11 – 13).

Ulteriori dettagli sono disponibili su semina.campania.it.