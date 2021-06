Vaccini, a Volturara immunizzato il 63% della popolazione L'annuncio del sindaco Manganaro

"Ad oggi a 1945 Volturaresi è stata inoculata una dose di vaccino, di questi 739 hanno ricevuto anche una seconda dose. Il 63% di noi è stato vaccinato" - cosi il sindaco Nadia Manganaro che prosegue: "Ci stiamo avvicinando alla cosiddetta immunità di gregge. Un altro dato importante e‘ che da moltissime settimane a Volturara non ci sono nuovi casi di contagio, da quasi due mesi è paese COVID FREE. Invito coloro che ancora non l'hanno fatto, ad avanzare richiesta per il vaccino, per chi ha difficoltà ricordo che è sempre attivo il servizio predisposto presso la sala consiliare"