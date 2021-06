Marzano di Nola, via al campo estivo Appuntamento dal lunedì al venerdì nella scuola primaria in piazza Santa Maria dell'Abbondanza

Questa mattina, ha preso il via il campo estivo organizzato dall'amministrazione comunale di Marzano di Nola. Nei giorni scorsi, fino a venerdì, i genitori dei bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni e residenti nel Comune hanno avuto la possibilità di iscrivere i propri figli alle attività che saranno svolte presso i locali della scuola primaria in piazza Santa Maria dell'Abbondanza. Il campo estivo sarà attivo da questa mattina fino al prossimo 2 luglio con l'appuntamento diurno dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì (chiusura nei giorni di sabato e domenica). Ovviamente, saranno seguite tutte le disposizioni anti covid. Con riferimento ai dati comunicati dall'amministrazione guidata dal sindaco, Francesco Addeo, mercoledì scorso, sono 1247 i soggetti vaccinati sul territorio di riferimento (il 53 per cento con doppia dose) e "dal giorno 25 maggio 2021 non si registrano nuovi casi di positività covid 19". Ecco quanto definito nelle comunicazioni alla cittadinanza da parte del primo cittadino di Marzano di Nola.