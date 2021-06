Contrada è Covid free. "Ma non abbassiamo la guardia" Il sindaco De Santis: "Vaccinato il 55% della popolazione"

Il comune di Contrada è covid free. A dare l'annuncio su facebook il sindaco Pasquale De Santis.

"Finalmente la tanto attesa notizia: anche gli ultimi due contradesi, contagiati nelle settimane scorse, sono guariti.

A loro e alla famiglia gli auguri della comunità di ogni bene. La speranza è di aver debellato definitivamente il virus dal nostro territorio.

In questo momento un pensiero lo voglio rivolgere ai nostri concittadini che non ce l'hanno fatta, alle loro famiglie e a tutti coloro ai quali il virus ha provocato sofferenza e perdite umane.

Voglio ancora una volta sottolineare e ringraziare tutti i contradesi per la disponibilità e la collaborazione rispetto alla dura prova affrontata, dimostrando responsabilità, affiatamento e fiducia nei confronti delle istituzioni comunali.

Nonostante l'altissimo numero di vaccinati, il 55% su una popolazione di 3058 abitanti, vi esorto a non abbassare ancora la guardia e a rispettare tutte le norme prudenziali ancora in vigore, che si sono dimostrate le uniche utili per vincere il virus".