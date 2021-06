Un premio agli studenti per ricordare il professor Piantedosi Questa mattina la cerimonia

“La memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé”. La frase di Oscar Wilde riassume bene l’obiettivo del concorso dedicato al professor Mario Piantedosi, nato a Pietrastornina, profondamente legato alle sue origini.

Nel paese irpino un concorso nel ricordo di Piantedosi: oggi a Pietrastronina, organizzata dal circolo culturale Petra Strumilia, la cerimonia di premiazione per 3 studenti irpini. “Un premio per sottolineare la passione di mio padre nell’insegnamento e ricordare l’attaccamento alle sue origini” così il figlio Matteo Piantedosi prefetto di roma

La valutazione degli elaborati e la cerimonia di premiazione sono state affidate alla commissione presieduta dal giornalista dell’Avvenire Angelo Picariello, dal Preside dell’Istituto Comprensivo Perna Alighieri Attilio Lieto e dalla prof.ssa Clementina Piantedosi.

Assegnati tre premi, uno per la scuola primaria uno per la secondaria di primo grado, uno per la secondaria di secondo grado o Università e tre menzioni speciali.

Il concorso ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio scolastico provinciale e del Comune di Pietrastornina. Preziose le sponsorizzazioni della UIL Avellino–Benevento, dell’Aci Napoli e della Fondazione Geronimo Stilton, che contribuiranno ai premi da destinare ai giovani partecipanti.

Presente anche un altro illustre irpino il dott. Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto del Ministero Pubblica Istruzione.