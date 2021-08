Lutto nel mondo del fitness: è morto Orlando Gallucci Solofra e Irpinia sotto choc: stroncato da un malore in Spagna

Solofra e l’Irpinia intera sono sotto choc per la morte di Orlando Gallucci: il personal trainer ucciso da un infarto in Spagna. Personal trainer e istruttore di palestra originario di Solofra, Galluci è morto a Valencia dove si trovava per disputare alcune gare. Atleta IFBB, personal trainer, istruttore functional training e di body Building teneva tutti aggiornati curando le sue pagine socia. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da amici, familiari e ammiratori che scorrono in queste ore sui social network.