Covid, a Montella 8 nuovi positivi nelle ultime ore Si tratta di due mini-focolai

Otto nuovi positivi a Montella. Si tratta prevalentemente di rientri dalle vacanze. Ecco il messaggio del sindaco Rizieri Buonopane alla sua comunità:

Cari concittadini, purtroppo, negli ultimi giorni si sono registrati sul nostro territorio 8 nuovi casi positivi. Le positività riscontrate, sono riconducibili a due focolai che stavamo seguendo da giorni e per i quali erano già state adottate tutte le misure di tracciamento ed isolamento domiciliare. Al momento la situazione è sotto controllo e le condizioni cliniche delle persone coinvolte vanno rapidamente migliorando. A tutti loro un abbraccio e l’augurio di una pronta guarigione.

Dai riscontri avuti in questi giorni, se ancora ce ne fosse bisogno, emerge chiaramente un dato: le persone vaccinate, pur avendo contratto il virus, tendono a superarlo senza particolari conseguenze. È questa la ragione per la quale invito ancora una volta, chi non lo avesse già fatto, a vaccinarsi il prima possibile. È importante farlo per la propria salute ma anche per quella degli altri.