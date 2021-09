Beniamino compie 100 anni, da sempre grande tifoso biancoverde Gli auguri dell'amministrazione comunale

Questa mattina il sindaco di Grottolella Antonio Spiniello, il vicesindaco Marco Grossi e l’assessora Bruna Nigro, a nome dell’intera comunità grottolellese hanno avuto il piacere di porgere gli auguri a Beniamino Tropeano, fresco centenario. “Un grazie sentito ai figli, alle nuore e ai nipoti per l’accoglienza che ci hanno riservato – scrive sui social il primo cittadino - La consegna di una targa in ricordo di questo giorno indimenticabile è avvenuta mentre nella memoria di tutti noi è risultata viva la vita di sacrifici che zio Beniamino ha dovuto affrontare lavorando, per diversi decenni, in un Paese straniero. A lui e alla sua splendida famiglia rinnoviamo gli auguri di un prosieguo di vita sereno”. Nonno Beniamino, padre di 5 figli maschi, è anche un grande tifoso dell’Avellino.