Dogana, Casina, Alto Calore, Piano di Zona: Festa è un fiume in piena Le dichiarazioni del primo cittadino

A margine della presentazione della personale del maestro Giovanni Spiniello alla Casina del Principe il sindaco Festa ha toccato tanti argomenti della vita amministrativa.

Casina del Principe. “Sarà la casa delle mostre e alla cultura. Noi abbiamo già individuato altri luoghi per le attività dei ragazzi della nostra città. È stato già comunicato ad Avionica che la gestione non può essere affidata a loro. Ho in mente un altro luogo per loro

Dogana. “Nei prossimi giorni saprete quali sono gli atti messi in campo dall’amministrazione per il restauro della Dogana”.

Alto Calore. “Ho chiesto un colloquio trasparente con Alto Calore. È una assemblea necessaria per spiegare cosa si intende fare. A noi spetta il compito di salvaguardare i conti di Alto Calore, di proteggere la forza lavoro. .

Piano di Zona e lo scontro con la Regione . “E’ un mero attacco politico. Nessuna firma che manca o discrasie. Questa situazione mi ha concesso lo spunto per chiedere chiarimenti in merito ad altri Piani di Zona.

Smog, "L’Arpac ha sottolineato che la presenza di due centraline è dovuta al fatto che una misura i valori stradali e l’altra i valori di fondo. È chiaro che sia quest’ultima a valutare lo stato dell’aria che respiriamo. Se c’è un problema a via Piave lo affronteremo e risolveremo. Allo stato attuale, siamo a 30 sforamenti ma non abbasssiamo la guardia”.