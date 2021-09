Campagna vaccinale in Irpinia, open day domani e giovedì Centri aperti dalle 8 alle 14

Continua l’attività dei Centri Vaccinali anche in modalità open day, al fine di raggiungere la copertura totale dell’intera popolazione irpina. Mercoledì 29 e giovedì 30 settembre 2021 i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, senza prenotazione, per la somministrazione della prima dose di vaccino e per la terza “dose addizionale” per i soggetti trapiantanti e immunicompromessi.

Nella giornata di martedì 29 settembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla I., Atripalda, Ariano Irpino (Vita e Palazzetto dello Sport), Avellino (Paladelmauro), Bisaccia, Cervinara, Lioni, Grottaminarda, Mercogliano, Mirabella E., Monteforte Irpino, Montella, Montefalcione, Montemarano, Montoro, Moschiano, Mugnano del C., Sant’Angelo dei Lombardi, Solofra

Il 30 settembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla I., Ariano I. ( Vita e Palazzetto dello Sport), Atripalda, Avellino (Paladelmauro), Cervinara, Grottaminarda, Lioni, Mercogliano, Mirabella E., Montefalcione, Montella, Monteforte I., Montoro, Moschiano, Solofra, Vallata