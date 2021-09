Minacce di morte a Giordano. Pizzuti: gesto vile. Non lasciarti intimorire Il messaggio del manager Pizzuti

La Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino esprime solidarietà nei confronti del sindaco di Monteforte Irpino: «Il vile messaggio minatorio fatto pervenire al sindaco Costantino Giordano – evidenzia il manager Renato Pizzuti – è un fatto deplorevole e inaccettabile. Mi sento particolarmente toccato da quanto ho appreso in queste ore ed esprimo la mia vicinanza al primo cittadino di Monteforte, il quale, sono certo, non si lascerà intimorire. I gesti intimidatori come quello che sia il sindaco che io stesso abbiamo ricevuto, peraltro con le medesime modalità, non possono e non devono condizionare chi ne è vittima nello svolgimento della propria attività istituzionale, da portare avanti sempre con trasparenza e rigore».