Parco del Partenio: arrivano le guardie giurate per proteggere l'ambiente Iovino: così proteggiamo il territorio e valorizziamo la risorsa

Guardie giurate per proteggere la natura. Parco del Partenio, arrivano le guardie giurate per tutelare l’ambiente ed il territorio. L’ente regionale, presieduto da Franco Iovino, con un’apposita delibera ha avviato la procedura finalizzata ad adempiere a quanto previsto nell’articolo 23 della Legge Regionale della Campania 1° settembre 1993, n. 33, con la quale sono stati istituiti i guardia-parco, che hanno come funzione principale il compito di favorire la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale. Non solo: i guardia-parco vigilano anche sul rispetto dell’ambiente ed accertano eventuali violazioni. Proprio per questo motivo, collaborano con le altre figure preposte alla vigilanza nonché con gli organi dello Stato e di altri enti o istituzioni pubbliche. Nel caso in cui risulti necessario, il Parco del Partenio organizzerà, avvalendosi della collaborazione di professionisti o associazioni, corsi per la formazione di guardie particolari con funzione di guardia-parco. A breve, dunque, partiranno le procedure necessarie alla selezione dei guardia-parco e alla loro relativa assunzione.

“Aggiungiamo un altro tassello alla nostra opera di tutela dei nostri territori – afferma il presidente dell’ente regionale, Franco Iovino -. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per valorizzare le nostre ricchezze. Il rispetto dell’ambiente è un’azione primaria della nostra attività”.