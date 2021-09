Parte la campagna antinfluenzale in Irpinia. Ecco chi deve fare il vaccino La comunicazione

L'Azienda Sanitaria Locale comunica da domani 1 ottobre 2021 partirà la Campagna Vaccinale Antinfluenzale per la stagione 2021/2022. in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Avellino. Il primo vaccino disponibile sarà il Vaccino quadrivalente adiuvano con MF59 (aQUIV) FLUAD, pertanto la somministrazione del vaccino inizierà dai soggetti di pari o età superiore ai 75 anni e soggetti di età compresa tra i 65 e i 74 anni in presenza di patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza. A seguire la somministrazione del vaccino antinfluenzale interesserà i gruppi a rischio di seguito indicati: donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo “postpartum”; persone di età pari o superiore ai 65 anni e persone con patologie croniche di qualsiasi età che potrebbero presentare un aumentato rischio di complicanze secondarie all'influenza; bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni e persone di età pari o superiore ai 60 anni; operatori sanitari; soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo;personale che, per motivi di lavoro è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione di virus influenzali non umani; soggetti residenti o ricoverati in strutture socio-sanitarie a cui verrà somministrato il vaccino in loco; soggetti allettati o disabili per i quali è necessaria la vaccinazione domiciliare.La vaccinazione va effettuata negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale, in alternativa è possibile rivolgersi presso il Centro Vaccinale del Distretto Sanitario di residenza. L’Asl di Avellino ricorda, inoltre, che il vaccino contro l’influenza è gratuito, garantisce una buona protezione ed è assolutamente sicuro. La Campagna Vaccinale Antinfluenzale dell’ASL è coordinata dal Servizio Epidemiologia e Prevenzione (Dipartimento di Prevenzione).

INFORMAZIONI E CONTATTI

Distretto Sanitario di Avellino 0825292072 Distretto Sanitario di Baiano 0818240988

Distretto Sanitario di Atripalda 0825293320 Distretto Sanitario di Monteforte I. 0825754984

Distretto Sanitario di Ariano I. 0825877685 Distretto Sanitario di Sant'Angelo dei L. 0827216924