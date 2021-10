Fiori, striscioni applausi. La Curva e capitan Aloi ricordano Adelio D'Alessio Stadio Partenio-Lombardi. Il saluto della squadra dell'Avellino al tifoso morto domenica

Fiori, foto e uno striscione per salutare e ricordare Adelio D'Alessio, lo storico e appassionato tifoso dell'Avellino Calcio, morto stroncato da un malore la scorsa domenica, dopo aver assistito alla vittoria al Partenio Lombardi della sua squadra del cuore. Ieri sera il capitano della squadra, Salvatore Aloi prima del fischio di inizio del match ha salutato e omaggiato Adelio, portando un mazzo di fiori davanti alla sua foto che era stata sistemata dai supporters ai piedi della curva Sud. La stessa Curva dove il 55enne per anni e anni ha tifato, gioito, sperato per la sua squadra, per i suoi colori del cuore. Emozioni e lacrime tra i tifosi e i componenti dello schieramento verde durante l'omaggio ad Adelio. La sua morte ha profondamente scosso la comunità biancoverde. Adelio aveva assistito alla vittoria dell'Avellino contro il Potenza al "Partenio-Lombardi" la scorsa domenica e stava tornando a casa quando è stato colto da un improvviso malore che l'ha stroncato. Tifoso del lupo, originario di Bonito è morto in pochi attimi e a nulla è servita la corsa disperata al Moscati. Era già morto al suo arrivo in osepdale. La sua morte ha scosso profondamente la tifoseria biancoverde. Adelio era innamorato dell'Avellino che seguiva anche lontano dall'Irpinia. Tanti messaggi sui social per ricordarlo, che stanno continuando a scorrere sul social, che diventa diario virtuale del dolore condiviso.