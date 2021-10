Russo: "Il Moscati è un'eccellenza ma il Landolfi va salvato" Il consigliere del Pd rilancia la battaglia a difesa degli ospedali

“Pari dignità a Moscati e Landolfi. Sulla sanità in Irpinia abbiamo già dato abbondantemente”. Il dottor Franco Russo, medico di base e consigliere Pd del capoluogo, rilancia la battaglia a difesa degli ospedali in provincia di Avellino.

“Sento dire che il governatore ha in programma grandi investimenti in Campania. Questo, da medico, mi fa piacere ma De Luca non deve dimenticare le aree interne che devono avere pari trattamento rispetto alle zone costiere e a quelle metropolitane. Ecco perchè il presidio di Solofra deve sopravvivere, mi appello alla sensibilità di Bonavitacola che ha sangue irpino".

"Il Moscati è un'eccellenza e va preservata ma - aggiunge Russo - soprattutto in questo periodo di Covid, ci siamo resi conto di quanto siano importanti più presidi ospedalieri sui territori anche per diversificare l'offerta in un momento di emergenza”.

Ma intanto il Covid, che fa contare altri 5 positivi, ha accentrato su di sé quasi la totalità delle prestazioni ospedaliere. “E' ora di tornare a dare qualità in tutte le offerte sanitarie – chiosa – anniamo lanciato l'allarme sugli screening concologici e sulla prevenzione. dobbiamo tornare quanto prima in sicurezza, e lo possiamo fare solo con un ultimo sforzo sulle vaccinazioni.