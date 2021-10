Mazza: "Riace l'ho vista con i miei occhi. Io sto con Mimmo Lucano" Il dottore Franco Mazza e la solidarietà a Mimmo Lucano

"In una regione dove impera la ndrangheta il delinquente è Mimmo Lucano? Una vergogna. Ma bisogna reagire. Non si può restare in silenzio di fronte ad una giustizia che si fa carico solo delle ragioni dei ricchi e dei potenti. Quanto accaduto è ingiusto. Mimmo Lucano è innocente e colpevole solo di essere stato umano e accogliente con altri esseri umani. Nulla è più rivoluzionario della verità e la verità è che Mimmo è stato condannato per colpire il suo modello di integrazione". Così il dottore Franco Mazza, presidente del comitato Salviamo la Valle del Sabato commenta la condanna di Mimmo Lucano, che è stato condannato in primo grado a 13 anni dalla procura di Locri che ha ipotizzato l’esistenza di un sistema criminale dentro quello che era stato ribattezzato il “paese dell’accoglienza”." Attenderò le motivazioni della sentenza ma mi permetto di sollevare fin d’ora qualche interrogativo, dal momento che a Riace ci ho messo piede parlando con i migranti e i residenti. Siamo andati in gruppo a vedere cosa stesse accadendo in questo paese al centro delle cronache. Ebbene ho avuto l'onore e l'immenso piacere di conoscere Mimmo Lucano, un politico benevolo e illuminato. Sono profondamente addolorato per quanto accaduto, per questa vicenda giudiziara che mi intristisce. Ho parlato a lungo con Mimmo. Ho visto con i miei occhi ciò che l’ex sindaco ha fatto e ho ascoltato con le mie orecchie le voci dei migranti accolti e degli abitanti di Riace. Sono indignato e mi auguro possa esserci giustizia per Mimmo" - conclude Mazza".